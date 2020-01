Bad Bentheim wilde halte op snelle trein naar Berlijn

Twee Duitse gemeenten hebben een onafhankelijk onderzoek naar een snellere trein tussen Amsterdam en Berlijn beïnvloed. Dat meldt Reporter Radio vrijdag op basis van eigen onderzoek. De grensplaats Bad Bentheim en het iets verderop gelegen Rheine zouden niet willen dat in het onderzoek de optie werd genoemd hun stations over te slaan.

De rechtstreekse trein tussen Amsterdam en Berlijn doet 6 uur en 20 minuten over de afstand. De relatief lange reistijd komt mede door het grote aantal stations waar de trein stopt: zes in Nederland, tien in Duitsland. NS-topman Roger van Boxtel en minister Van Veldhoven (Infrastructuur, D66) hebben de afgelopen jaren overlegd met Duitse partijen om de reistijd te verkorten, tot nu toe tevergeefs. Meer dan 15 minuten tijdwinst volgend jaar en 20 tot 40 minuten in 2025 zit er niet in, liet Van Veldhoven eerder aan de Tweede Kamer weten.

Aangepaste onderzoeksvraag

De analyse van de verbinding Amsterdam-Berlijn werd uitgevoerd op verzoek van Euregio, een samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse overheden in de grensregio. De provincie Overijssel leidde het onderzoek. De analyse werd gedaan door het Nederlandse Goudappel Coffeng en het Duitse Railistics.

Nadat de eerste bevindingen – inclusief de optie om Bad Bentheim en Rheine te schrappen – werden voorgelegd, zou de druk zijn begonnen. De burgemeester van Bad Bentheim en politici uit de stad Rheine zouden via e-mails en brieven contact hebben opgenomen met Euregio en Overijssel. Ze wilden voorkomen dat in het onderzoek de optie besproken zou worden dat de stations in Bad Bentheim en Rheine van het traject Amsterdam-Berlijn zouden verdwijnen.

Naar aanleiding van de commotie door de berichten besloten de projectpartners volgens Reporter Radio de onderzoeksvraag aan te passen. Uiteindelijk kwam het rapport eind 2017 uit. Hierin werd het schrappen van de stations van Bad Bentheim en Rheine inderdaad niet als optie genoemd. Dit terwijl de optie om Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Almelo en de Duitse stations Bünde of Bad Oeynhausen te schrappen wél wordt besproken.

Een woordvoerder van de provincie Overijssel zegt zich niet in het verhaal van Reporter Radio te herkennen. Zij kan niet uitleggen waarom de mogelijkheid van het schrappen van Bad Bentheim en Rheine niet in het onderzoek staat. De burgemeester van Bad Bentheim zegt zich niet te herinneren wat er is gebeurd. Een politicus uit Rheine erkent een brief te hebben gestuurd, maar niet de bedoeling te hebben het onderzoek te beïnvloeden. Goudappel Coffeng wilde vrijdag niet reageren.

Overigens zal Bad Bentheim voorlopig wel een tussenstation blijven, want daar moet nu nog van locomotief worden gewisseld.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 januari 2020