AZ wint van Heerenveen na twee nederlagen tegen Sparta en Willem II

AZ heeft zaterdag na twee competitienederlagen op rij gewonnen in de eredivisie. De nummer 2, de belangrijkste uitdager van koploper Ajax, won de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen met 2-1.

Dani de Wit zette AZ na 35 minuten op voorsprong. Hij was alert toen Sven Botman in de fout ging; de verdediger van Heerenveen wilde wegwerken met een omhaal, maar omdat hij verkeerd timede bleef de bal hangen. Halverwege de tweede helft maakte de Nigeriaan Chidera Ejuke gelijk, door de bal beheerst langs AZ-keeper Marco Bizot te schuiven. AZ kwam via Myron Boadu snel weer op voorsprong. De spits schoot in de 72ste minuut van dichtbij raak uit een corner.

Vorig weekend verloor AZ bij de hervatting van de eredivisie thuis met 3-1 van Willem II, voor de winterstop was Sparta met 3-0 te sterk. In Almelo neemt Feyenoord het op tegen Heracles. (ANP)