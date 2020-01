Zeker vier doden door aardbeving Turkije

Het zuidoosten van Turkije is vrijdag getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6,8. Volgens de Turkse minister Süleyman Soylu van Binnenlandse Zaken zijn daarbij zeker vier mensen om het leven gekomen. Hij hoopt dat het dodental niet verder oploopt.

Het epicentrum lag ruim tweehonderd 200 kilometer ten noordoosten van de stad Gaziantep, meldt het European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC). De beving werd ook in Syrië, Iran en Libanon gevoeld. Turkse hulporganisaties laten weten medewerkers naar het getroffen gebied te sturen. Op filmpjes die op sociale media circuleren zijn de nodige ingestorte gebouwen te zien.

Volgens RTL-correspondent Olaf Koens is het gebied moeilijk bereikbaar en zijn er ook berichten over breuken in gasleidingen: