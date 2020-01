Zeker 21 doden door noodweer Madagaskar

Door hevige regenbuien op Madagaskar zijn de laatste dagen zeker 21 mensen omgekomen. Ook worden nog twintig mensen vermist, melden autoriteiten van het eiland dat voor de oostkust van Afrika ligt.

In totaal zijn zo’n 90.000 inwoners getroffen door het noodweer. In de buurt van het plaatsje Tanambe in het oosten van het eiland is een dam doorgebroken.

De weersvoorspellingen beloven weinig goeds, want ook de komende dagen wordt nog regen verwacht. Er wordt gevreesd voor honger en stijgende voedselprijzen, omdat in het getroffen gebied het grootste deel van het voedsel voor Madagaskar wordt verbouwd.