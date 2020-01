Visser: nog geen besluit genomen over verhuizing mariniers naar Vlissingen

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de verhuizing van het Korps Mariniers naar een nieuwe kazerne in Vlissingen. Dat schrijft staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) vrijdag na afloop van de ministerraad aan de Tweede Kamer. Voor het einde van maart wil het kabinet duidelijkheid over de kwestie.

Eerder deze week meldden Haagse bronnen aan NRC dat Visser vorige week de stekker uit de verhuizing had willen trekken, maar op verzet stuitte van onder meer vicepremier Hugo de Jonge (CDA). Verhuizing van de circa 1.800 mariniers naar de gemeente Apeldoorn zou een optie zijn. Zeeland zou mogelijk gecompenseerd worden.

Lees ook: Wil Vlissingen de mariniers nog?

Dilemma

Visser betreurde de verhalen die opdoken in de media en sprak vrijdag over „een dilemma”. Enerzijds zal het schrappen van de verhuizing zorgen voor „negatieve consequenties” voor de werkgelegenheid in de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen. Zij rekenden op de extra werkgelegenheid en investeringen die de kazerne met zich mee zou brengen.

Anderzijds komt „de toekomstigbestendigheid en continuïteit” van het Korps Mariniers in gevaar, schrijft de staatssecretaris. Visser vreest dat veel mariniers ontslag zullen nemen als de kazerne van het Utrechtse Doorn naar Vlissingen wordt verplaatst. „Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een heroverweging van het besluit uit 2012”, schrijft Visser.

Het kabinet wil zo snel mogelijk met Zeeland en Vlissingen om tafel om de kwestie te bespreken. Voor het einde van het eerste kwartaal zal het kabinet met een voorstel naar de Tweede Kamer komen. „We gaan met Zeeland in gesprek om dit dilemma ook te schetsen, en te praten over wat als we tot een ander besluit zouden komen. En wat voor consequenties heeft dat dan voor Zeeland?”, zegt Visser tegen persbureau ANP. „We moeten er uiteindelijk voor zorgen dat we voldoende mariniers hebben én dat aan de afspraken met Zeeland invulling wordt gegeven.”