Sinds een paar maanden ben ik Jobmaatje van een Eritrese jongeman die vier jaar geleden zijn thuisland is ontvlucht. Hij wil heel graag werken en zijn eigen geld verdienen. De Nederlandse taal is moeilijk voor hem en gecombineerd met weinig opleiding en werkervaring is het lastig een baan te vinden. Gelukkig vind ik een bedrijf op fietsafstand dat hem de kans biedt bij hen te komen werken. Dit bedrijf in textielbeheer verzorgt de reiniging van onder andere bed- en tafellinnen voor hotels en restaurants. Zijn eerste dag is spannend, ook voor mij. Aan het begin van de avond app ik hoe zijn dag verlopen is. Hij appt mij: ik was goed.

