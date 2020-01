VS leveren diplomatenvrouw die betrokken was bij dodelijk ongeluk niet uit

De Verenigde Staten weigeren de vrouw van een Amerikaanse diplomaat, Anne Sacoolas, uit te leveren aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de BBC vrijdag. De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Britse tiener, die afgelopen augustus stierf na een botsing tussen zijn motor en Sacoolas’ auto. De Amerikaanse zou op de verkeerde weghelft hebben gereden. Kort na het ongeluk verliet zij het VK onder bescherming van haar diplomatieke onschendbaarheid.

Het Verenigd Koninkrijk had een uitleveringsverzoek gedaan aan de Verenigde Staten, dat donderdag formeel is afgewezen. De VS wijzen erop dat Sacoolas immuun is voor strafrechtelijke vervolging vanwege het werk van haar man. Het land vreest dat de uitlevering van Sacoolas „een bijzonder verontrustend precedent” zou scheppen.

Een woordvoerder van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken noemt het besluit tegenover de BBC een vorm van rechtsweigering. Eerder stelde de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab dat de immuniteit van Sacoolas was vervallen toen zij het VK verliet.

Het is niet de eerste keer dat diplomatieke onschendbaarheid leidt tot discussies. Diplomatie kan niet zonder immuniteit.

Johnson en Trump moeien zich

De advocaten van Anne Sacoolas hebben bekendgemaakt dat zij niet vrijwillig zal terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk als haar daar een celstraf te wachten staat voor een „vreselijk maar onopzettelijk ongeluk”. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken en de familie van de omgekomen negentienjarige beraden zich op volgende stappen.

De zaak rondom de dood van de tiener heeft tot veel commotie geleid in het Verenigd Koninkrijk. Zelfs de Britse premier Boris Johnson heeft zich over de kwestie uitgelaten. Hij zei enkele maanden na het ongeluk dat hij de Amerikaanse president Donald Trump persoonlijk had gevraagd om de uitlevering van Sacoolas. Trump zei destijds bereid te zijn samen te werken met het VK, maar benadrukte dat de discussie over de immuniteit van Sacoolas zeer „complex” is.