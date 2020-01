VN-medewerkers mogen ‘onveilig’ WhatsApp niet meer gebruiken

Medewerkers van de Verenigde Naties mogen al maanden geen gebruik maken van WhatsApp, meldt persbureau Reuters. De VN vrezen dat de berichtenapp gehackt kan worden door kwaadwillenden. De aanleiding voor het besluit is onbekend. Mogelijk heeft het te maken met de hack van de telefoon van Amazon-oprichter Jeff Bezos in 2018.

WhatsApp werd in juni vorig jaar in de ban gedaan voor VN-medewerkers omdat de app geen „betrouwbaar mechanisme” zou hebben, vertelde een woordvoerder van de VN donderdag desgevraagd. WhatsApp, eigendom van Facebook, ontkent dat er veiligheidsrisico’s zijn en stelt door de zogenoemde end-to-end encryptie alle berichtenverkeer beschermd is. „De coderingstechnologie staat hoog aangeschreven onder beveiligingsexperts en is de beste die beschikbaar is in de hele wereld”, aldus een woordvoerder van het bedrijf tegenover Reuters.

Woensdag maakten VN-onderzoekers bekend aanwijzingen te hebben dat de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman betrokken was bij de cyberaanval op Bezos. De kroonprins zou de miljardair via WhatsApp een video hebben gestuurd waarin malware verstopt zat, waarna grote hoeveelheden data van zijn telefoon zouden zijn gestolen. Saoedi-Arabië bestempelt deze aantijgingen als „absurd”.

Bezos en Bin Salman hebben sinds de moord op de Saoedische columnist Jamal Khashoggi in oktober 2018 een moeizame relatie. Khashoggi schreef voor The Washington Post, waarvan Bezos de eigenaar is, en is omgebracht op het Saoedische consulaat in Istanbul. Volgens de VN had Bin Salman de moord besteld, vermoedelijk vanwege kritische berichtgeving van de journalist over het Saoedische koningshuis.