Nederlands Fotomuseum verdubbelt in omvang

Het Nederlands Fotomuseum wordt bijna twee keer zo groot binnen gebouw Las Palmas in Rotterdam. Het fotomuseum heeft de naastgelegen ruimte van de voormalige evenementen- en expositieorganisatie LP2 op de begane grond overgenomen. In deze ruimte komt vanaf eind september een permanente tentoonstelling, een Eregalerij van de Nederlandse fotografie, zegt museumdirecteur Birgit Donker.

De gemeente en de filantropische stichting Droom en Daad betalen dit jaar ieder de helft van de huisvestingslasten voor deze nieuwe ruimte (in totaal 3 ton). Donker: „Dan moet duidelijk worden of wij extra bezoekers trekken en of we het fotomuseum zo meer smoel kunnen geven.”

De eregalerij moet onderstrepen dat het fotomuseum „een nationaal museum” is, zegt directeur Donkers. „Wat het Rijksmuseum is voor kunst en geschiedenis, is het Nederlands Fotomuseum voor fotografie.” Donker wil ook meer aan educatie doen en meer debatten organiseren.

Het fotomuseum (2003) beheert ruim 5,5 miljoen objecten, waarvan pas een klein deel is geregistreerd en gedigitaliseerd. De expositieruimte was voorheen beperkter, waardoor alle tentoonstellingen tijdelijk waren. Nu groeit het museum met 1.800 vierkante meter, waarvan 1.250 aan expositieruimte.

Cultureel gebied

Het fotomuseum huurt zijn ruimte van de gemeente, die het pand weer huurt van een vermogensbeheerder. Met de uitbreiding willen de gemeente en Droom en Daad voorkomen dat Las Palmas deels leeg blijft staan en de culturele signatuur veiligstellen. De entree van Las Palmas is enkele jaren geleden nog verbouwd voor 1,5 miljoen euro om het pand beter cultureel te exploiteren.

Hoe de nieuwe ruimte na 2020 betaald moet worden, is een „goede vraag”, zegt Donker. Het fotomuseum dient deze maand zijn meerjarenplan in en wil de gemeente meer subsidie vragen. De gemeente verstrekt nu jaarlijks ongeveer 8,5 ton. De Rijkssubsidie van bijna 1,3 miljoen euro groeit voor de jaren 2021-2024 naar 2,8 miljoen, maar dat is grotendeels voor collectiebeheer.

De laatste jaren heeft het fotomuseum moeten inkrimpen en het aantal tentoonstellingen teruggebracht om te bezuinigen. Tegelijkertijd had het museum vorig jaar een recordaantal van 104.000 bezoekers.

De ruimte van evenementen- en expositieorganisatie LP2 staat leeg, omdat de gemeente in 2017 de subsidie stopzette. Sinds de oprichting in 2007 trok LP2 800.000 bezoekers naar bijvoorbeeld de exposities Body Worlds, The Power of Poison en de voorstelling Daklozen on Ice van het RO Theater. Ook was LP2 een podium voor jonge cultuurmakers.