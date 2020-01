Twee coronavirus-gevallen vastgesteld in Frankrijk

Voor het eerst is in Europa het coronavirus vastgesteld. De Franse minister Agnès Buzyn van Volksgezondheid heeft vrijdagavond bekendgemaakt dat er in Frankrijk twee gevallen van besmetting zijn. Het gaat om een patiënt in Parijs en een persoon in Bordeaux.

De 48-jarige patiënt uit Bordeaux komt net terug uit de Chinese stad Wuhan, waar het virus vandaan komt. De man ligt nu in een geïsoleerde kamer in het ziekenhuis. Volgens minister Buzyn is de man met tientallen andere mensen in contact geweest, schrijft de Franse krant Le Figaro. Ook de patiënt uit Parijs is in China geweest en is opgenomen in het ziekenhuis.

Buzyn acht de kans groot dat er meer besmettingen in Frankrijk zullen opduiken, omdat het onmogelijk is alle grenzen te sluiten. Ze beloofde op een persconferentie er alles aan te doen om de epidemie te bedwingen.

Maatregelen in China

Het uit China afkomstige virus dook eerder ook al op in onder meer de VS, Japan, Thailand, Taiwan en Vietnam en heeft aan 25 mensen het leven gekost. Om verdere verspreiding van te voorkomen zijn meerdere Chinese steden hermetisch afgesloten en is ook een deel van de Chinese muur dicht. Vrijdagmiddag werd in de Verenigde Staten een tweede geval van het virus vastgesteld bij een vrouw die onlangs in Wuhan is geweest.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wilde donderdag nog geen internationale noodsituatie uitroepen vanwege het virus, omdat de meeste patiënten die zijn doodgegaan ook andere gezondheidsproblemen hadden. Mensen die besmet raken hebben last van kortademigheid en longklachten.