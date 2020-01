Tinder komt in de VS met alarmknop

Amerikaanse Tindergebruikers die zich onveilig voelen tijdens een date, kunnen vanaf volgende week gebruikmaken van een alarmknop. Wie zich bedreigd voelt, kan op de knop drukken waarna hij of zij een automatisch sms-bericht ontvangt. Een gebruiker die daar niet op reageert, wordt gebeld. Als er dan niet wordt opgenomen, worden de nooddiensten ingeschakeld. Het is nog niet bekend of en wanneer de functie beschikbaar is in Nederland.

De verschillende stappen in het alarmeringsproces moeten ervoor zorgen dat Tindergebruikers kunnen doorgeven dat er iets aan de hand is, zonder dat hun date dat meteen doorheeft. Gebruikers die van de knop gebruik willen maken, moeten wel eerst een aparte beveiligingsapp downloaden. In deze app kunnen ze voor het afspraakje invullen waar, met wie en wanneer ze afspreken, zodat nooddiensten weten waar ze naartoe moeten.

IAC, het bedrijf achter Tinder, wil de alarmknop later dit jaar ook beschikbaar maken in andere landen en voor gebruikers van zijn andere datingapps: OKCupid, Hinge en Match.com. Volgens de oprichter van beveiligingsapp Noonlight, Brittany LeComte, zorgt de samenwerking ervoor dat „daters slecht gedrag beter kunnen oppikken” en zonder onveilig gevoel kunnen afspreken.

Maatregelen na misbruik

De alarmknop is onderdeel van een groter pakket veiligheidsmaatregelen dat Tinder doorvoert. Zo wil de app later dit jaar een fotoverificatiefunctie invoeren, die gebruikers de kans geeft te bewijzen dat ze zijn wie ze zeggen te zijn. Geüploade foto’s worden dan vergeleken met real time-beelden gemaakt met de camera van hun telefoon. Geverifieerde foto’s krijgen een blauw vinkje op Tinder, zodat gebruikers zien wie zeker echt is. Dit moet de kans op catfishing, waarbij iemand de foto’s gebruikt van een ander, verkleinen.

Tinder en andere datingapps zijn onder vuur komen te liggen na verhalen uit meerdere landen over kwaadwillenden die de apps misbruikten om slachtoffers te ontmoeten. Precieze cijfers zijn er niet, niet in de laatste plaats omdat het moeilijk is vast te stellen wanneer de app echt een rol speelt.

Ook in Nederland zijn al zaken geweest waarbij datingapps een rol lijken te hebben gespeeld. Zo werd een man uit Vlissingen eerder deze maand veroordeeld tot zeven jaar cel voor het bedwelmen en verkrachten van vrouwen die hij ontmoette via apps als Tinder en Baboo. In 2018 werd de Rotterdamse tiener Orlando Boldewijn omgebracht na een afspraakje via datingapp Grindr.