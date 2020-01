Belastingaanslag soms te hoog door ontoereikende registratie dieselauto

Duizenden automobilisten lopen het risico dat ze te veel motorrijtuigenbelasting moeten betalen omdat de roetuitstoot van hun auto niet goed in de systemen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) staat. Het gaat om diesels waarvan bijvoorbeeld niet juist is vastgelegd of ze voorzien zijn van een roetfilter. Van duizenden auto’s zou inmiddels al duidelijk geworden zijn dat de gegevens niet klopten, bevestigt het RDW na berichtgeving van het AD.

Sinds begin dit jaar moeten bezitters van auto’s die boven bepaalde grenzen van fijnstofuitstoot uitkomen een toeslag van 15 procent betalen. Hoeveel fijnstof de auto’s uitstoten, wordt vastgesteld op basis van het kentekenregister van de RDW, dat dus niet altijd blijkt te kloppen. De fijnstoftoeslag bedraagt gemiddeld 225 euro er jaar.

De registratie kan om verschillende redenen onjuist zijn, maar het gaat volgens RDW gaat het vooral mis bij auto’s die rond het jaar 2000 los uit het buitenland zijn geïmporteerd. Bij de import worden de gegevens overgenomen zoals die zijn geregistreerd in het land waar de auto is gekocht, zegt de dienst. Dat zou door Europese wetgeving onvermijdelijk zijn. De gegevens zijn echter niet altijd volledig of kloppen niet helemaal, waardoor ze achteraf gecorrigeerd moeten worden. Dat gaat soms niet goed, volgens de dienst vooral omdat er rond de eeuwwisseling minder aandacht was voor de registratie van uitstootcijfers.

Geboortebewijs opvragen

Het AD noemt een aantal voorbeelden van (grote) aantallen auto’s waarvan de registratie niet bleek te kloppen. Zo kregen vorige week 5.590 mensen een brief omdat niet goed was vastgelegd dat de fabriek al een roetfilter had gemonteerd. Vorige maand werden 787 dieselrijders aangeschreven omdat uitstoot in de verkeerde meeteenheid was ingevoerd: milligrammen in plaats van grammen. Het leek daardoor alsof de auto’s duizend keer zoveel fijnstof uitstootten als daadwerkelijk het geval was, aldus de krant. De RDW bevestigt dat deze brieven verstuurd zijn.

Automobilisten die rijden in een auto die los uit het buitenland is gehaald, doen er volgens de RDW goed aan om te controleren of alle gegevens goed geregistreerd zijn. Als in het kentekenregister bij de uitstoot een nul staat, kan de eigenaar bij de fabrikant een zogenoemd Certificaat van Overeenstemming (CVO) opvragen. In dat ‘geboortebewijs’ van de auto, zoals de RDW het samenvat, staan de juiste gegevens. Die kunnen dan in de systemen worden bijgewerkt.