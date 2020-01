Sofian (12): ‘Ik heb eigenlijk al best veel bereikt’

Te vroeg geboren

„Ik ben elf weken te vroeg geboren. Eerst zat ik op een school voor kinderen met een beperking. Ik beet op mijn speelgoed en kon tot mijn derde niet praten. In groep 3 was ik klaar voor de normale school. Ze hadden nog nooit iemand gezien met zo’n goede ontwikkeling. Dus ik heb eigenlijk al best veel bereikt.”

Foto Khalid Amakran Naam: Sofian van de Burgt (12), Veghel Zit in: groep 8 Woont met: moeder, broer (17), zusje (9) / vader, stiefmoeder, zusje, halfzusje (1) Vader: logistiek manager Moeder: afdelingsondersteuner bij gemeente

Prullenbakinspectie

„Ik doe veel met vrienden: kletsen, buiten spelen, ondeugende dingen doen zoals prullenbakinspectie. Dan kijken we in elke prullenbak in de buurt of er iets geinigs in zit. Gaan we blikjes pletten onder de wipwap. Of we vinden poepzakjes van honden en die gooien we hoog in de lucht. Veel kinderen in de klas hebben een relatie, ik heb al anderhalf jaar een vriendin. Ze zit zelfs naast me. Mijn beste vriend heeft een relatie met een joekel van een meid. Ik moet gewoon op mijn tenen staan om haar aan te kijken.”

Champignons

„Mijn broer heeft autisme. Bij stoeien gaat hij soms een beetje te ver. Hij gaat ook altijd lachen als een van ons boos is of verdrietig. Als mijn zusje boos is zijn mijn broer en ik allebei aan het lachen. Dan gaat ze een half uur door met gillen. Mijn vader maakt veel van die vadergrapjes die vrouwen niet begrijpen. Dan zeg ik: ‘ik ben moe’ en mijn vader: ‘hoi moe, ik ben pa’. Liggen we helemaal in een deuk. Bij mijn vader zijn ze wel streng. Ik moet elke dag buitenspelen, mag maar een uurtje gamen, moet op een bepaalde tijd thuis zijn. En wat je op je bord hebt moet je opeten, ook al zit je vol. Soms is dat fijn, met pannekoeken, maar niet met champignons of spinazie. Als ik dan weer bij mijn moeder kom, denk ik: poeh, even bijkomen van al die regels.”

Lekker fantaseren

„Veel vrienden hebben hun speelgoed al weggedaan, ik niet. Als ik niet op de tablet ben, ga ik spelen met auto’s, playmobiel, lego. Lekker fantaseren, verhaaltjes verzinnen. Ik heb ook altijd veel ideeën om dingen te maken. Ik teken bijvoorbeeld mezelf terwijl ik voetbal, of ik knutsel iets van papier of karton.”

Foto’s Khalid Amakran

Cold case

„Ik wil politieagent worden. Altijd als er een politieauto voorbijkomt denk ik: zat ik er maar in. Boeven vangen, boeven uit een huis halen, de deur kapot rammen. Dan kunnen we een taser gebruiken en pepperspray. Ik denk ook vaak aan de consequenties. Dat een dief een wapen kan hebben, een bom of granaat kan gooien. Of dat je een missie nooit kunt voltooien, een cold case heet dat. Of ik denk: hm, wil ik echt politieagent zijn of wil ik bij de meldkamer? Daar zit je veilig. Ik ben het meest gefascineerd door Amerika. Die politieauto’s vind ik zó mooi. Als ze over een bult heen gaan, gaan ze een beetje vliegen. Dan denk ik: Was ik maar een Amerikaanse agent. Kon ik ook lekker veel donuts eten.”

Dit zegt zijn moeder

„Als er ruzie is op school gaat Soof ertussen staan. Dan zegt hij: nu is het klaar, nu gaan we het uitpraten. Kinderen pikken dat van hem. Ik heb me over hem nooit een moment zorgen gemaakt. Al vanaf het begin straalde hij iets uit van: het komt wel goed.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 januari 2020