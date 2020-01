Serena Williams uitgeschakeld op Australian Open

Serena Williams is vrijdag uitgeschakeld op de Australian Open. In de derde ronde verloor de Amerikaanse tennisster in drie sets van de Chinese Qiang Wang: 6-4 7-6 (2) 7-5. Williams heeft de Australian Open zeven keer gewonnen, maar moest in Wang na ruim tweeënhalf uur tennis haar meerdere erkennen.

In de eerste set ging het in eerste instantie gelijk op tussen de twee, maar liep Wang na 4-4 uiteindelijk uit naar 6-4. In de tweede set serveerde Wang op 5-4 voor de wedstrijd, maar wist Williams terug te komen. Het draaide uit op een tiebreak, die Williams won.

De Amerikaanse moest in de derde set uiteindelijk het hoofd buigen voor de Chinese nummer 28 van de wereldranglijst. Wang neemt het in de vierde ronde zondag op tegen Ons Jabeur uit Tunesië. (ANP)