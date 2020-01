Roger Federer ontsnapt na thriller in derde ronde Australian Open

Roger Federer heeft na een ware thriller de achtste finales van de Australian Open bereikt. De Zwitserse tennisser won vrijdag in vijf sets van de Australiër John Millman, de nummer 47 van de wereldranglijst. Het werd 4-6, 7-6 (2), 6-4, 4-6, 7-6 (8).

Federer, die ter voorbereiding op de eerste grand slam van het tennisseizoen geen ander toernooi speelde, begon stroef aan zijn partij. Bij een 5-3 achterstand in de eerste set wist hij Millman nog terug te breaken, maar vervolgens verloor de Zwitser zijn eigen service op ‘love’. In de tiebreak van de tweede set overtuigde de voormalig nummer één van de wereld wel, waarna hij ook de derde set won.

Bekijk ook deze fotoreportage: Deze fotograaf maakte een miljoen foto’s van Roger Federer

Voor eigen publiek knokte Millman, die wordt gecoacht door de Australische oud-tennisser Leyton Hewitt, zich terug in de wedstrijd en pakte de vierde set. In het laatste bedrijf ging het gelijk op – op 3-3 in de vijfde set hadden beide spelers zelfs exact 150 punten gewonnen – waarna een supertiebreak volgde. Daarin moeten de spelers als eerste tien punten zien te winnen. Millman kwam met 8-4 voor, maar vervolgens pakte Federer zes punten op rij. In de volgende ronde wacht de Hongaar Márton Fucsovics.

De 38-jarige Federer won de Australian Open zes keer eerder, voor het laatst in 2018. Dat was tevens zijn laatste grandslamtitel. Op Wimbledon haalde hij afgelopen seizoen nog wel de finale. Die verloor hij in vijf sets van de Serviër Novak Djokovic.

Cori Gauff

Eerder op vrijdag zorgde de 15-jarige Cori Gauff in het vrouwentoernooi wel voor een verrassing in de derde ronde. De Amerikaanse won in twee sets van de huidige nummer vier van de wereld Naomi Osaka uit Japan. Osaka was in Australië de titelverdediger.

Gauff, die in september op de US Open nog simpel had verloren van Osaka, had in de eerste ronde ook al gewonnen van haar 24 jaar oudere landgenote Venus Williams. Gauff doet voor de eerste keer mee aan het toernooi in Melbourne.