Rechtbank weert RTL na uitzenden geluidsopnames Ruinerwold-verdachte

RTL mag geen opnames meer maken in de rechtszaal tijdens de Ruinerwold-zaak. Dat besluit nam het bestuur van de rechtbank Noord-Nederland vrijdag nadat de omroep de stem van verdachte Josef B. heeft opgenomen en een fragment ervan uitzond op televisie.

De rechtbank in Assen had met „niet mis te verstane duidelijkheid” een opnameverbod opgelegd aan aanwezige media. Alleen RTL Boulevard mocht beeld- en geluidsopnames maken, die door andere media konden worden gebruikt. Maar RTL schond de afspraken, want de stem van Josef B. mocht vanwege zijn privacy niet opgenomen worden.

Bovendien werd een geluidsfragment van de verdachte uitgezonden in de talkshow Jinek op RTL. Ook dat was niet toegestaan. „Zowel het uitzenden van het stemfragment als het overtreden van het opnameverbod zijn voor de rechtbank niet acceptabel”, schrijft de rechtbank in een verklaring. Naast een opnameverbod tijdens de Ruinerwold-zaak, mag RTL de komende drie maanden ook geen opnames verzorgen bij andere zittingen van de rechtbank Noord-Nederland.

De redactie van Jinek heeft excuses aangeboden aan de rechtbank Noord-Nederland en het stemfragment verwijderd uit de opgeslagen uitzending.

