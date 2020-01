Ook ‘klusjesman’ Josef B. onderzocht in Pieter Baan Centrum

Josef B., medeverdachte in de strafzaak rond het gezin uit Ruinerwold, moet ter observatie naar het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland vrijdag bepaald, meldt het Openbaar Ministerie op Twitter. Eerder deze week was al bepaald dat Gerrit Jan van D., de vader van het gezin, in het centrum moet worden geobserveerd.

De rechter-commissaris had een eerder verzoek om de 58-jarige Oostenrijker B. in het Pieter Baan Centrum te plaatsen nog afgewezen. Nadat het OM daartegen beroep had aangetekend, besloot de rechtbank Noord-Nederland alsnog om hem daar te onder te brengen ter observatie. Yehudi Moszkowicz, de advocaat van B., wilde vrijdagmiddag niet reageren.

B. wordt gezien als de klusjesman die de jarenlange afzondering van Van D. en zes van zijn kinderen mogelijk maakte. Justitie verdenkt hem van wederrechtelijke vrijheidsberoving en witwassen. Op de hoeve in het Drentse Ruinerwold, waar het gezin Van D. negen jaar verbleef, werd 97.000 euro gevonden, bleek dinsdag tijdens de eerste pro-formazitting.

De 67-jarige Van D., die vanwege een hersenbloeding amper kan communiceren, wordt van dezelfde strafbare feiten verdacht. Daarnaast wordt hij verdacht van mishandeling. Hij zou ook twee van zijn drie oudere kinderen seksueel hebben misbruikt. Zij ontvluchtten het gezin eerder en waren ten tijde van het misbruik minderjarig, stelde het OM dinsdag.

