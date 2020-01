New Yorkse winkels verplicht contant geld aan te nemen

Terwijl contantloos betalen steeds populairder wordt, wil de Amerikaanse stad New York elke winkel verplichten om ook contant geld aan te nemen. Dat werd donderdag bekend na een besluit van het stadsbestuur, schrijft The New York Times.

De stad wil dat het mogelijk blijft om overal met bankbiljetten en munten te betalen. Voor winkels, restaurants en andere retailers wordt het verboden om contant geld te weigeren. Het stadsbestuur wil mensen tegemoet komen die geen gebruik kunnen maken van cashloos betalen vanwege hun financiële omstandigheden of dat niet willen uit principiële redenen. Eén op de negen New Yorkse huishoudens heeft geen bankrekening, bleek vorig jaar uit een inventarisatie van de lokale consumentenbond.

Een ruime meerderheid van het stadsbestuur stemde in met het verbod: 43 stemmen voor het besluit en drie tegen. „Consumenten moeten het recht hebben om te kiezen of ze contant willen betalen of niet”, zegt stadsbestuurder Ritchie Torres tegen The New York Times. „We beteugelen de excessen van de digitale economie.”

New York is niet de eerste stad die winkels verplicht contant geld te accepteren.Eerder besloten New Jersey, Philadelphia en San Francisco tot eenzelfde verbod. Alleen gaat New York nu een stap verder door ook maaltijdbezorgdiensten en taxidiensten te verplichten contant geld aan te nemen.