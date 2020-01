Naar de kroeg zonder brak te worden

„Normaal zou ik me nu verrot voelen”, zegt Zep van Hoof (27) zondagmiddag. Vanwege de kater. Maar vandaag niet: hij doet mee aan Dry January, een initiatief om de hele maand geen alcohol te drinken. „Ik zat net op de fiets hiernaar toe, ik voel echt het verschil.”

‘Hiernaar toe’ is wel een Amsterdamse kroeg en voor Zep staat toch een fris biertje te schuimen, maar van valsspelen is geen sprake. Bar 0.020 richt zich namelijk speciaal op gasten die wél graag bier, wijn of een cocktail lusten – maar (even) geen alcohol. Op het bord prijken elf bieren, negen wijnen en ook een alcoholvrije gin tonic valt te regelen. De pop-up-kroeg aan de Nieuwezijds Kolk (nummer 25) biedt ruimte aan zo’n zeventig gasten en is alleen in januari open.

Geen sociale druk, wel de sfeer

De inspiratie voor Bar 0.020 kwam uit de eigen levens van uitbaters Mariska Leising (31) en Niels Krommenhoek (33), beiden in het dagelijks leven ondernemer (niet in de horeca). „Bij drukte lassen we soms een alcoholvrije periode in, omdat je toch slechter slaapt en de volgende dag niet brak wil zijn”, legt Krommenhoek uit. „Toch zijn we types die graag de gezelligheid opzoeken en afspreken in de kroeg. Dan zetten vrienden vaak toch een biertje voor je neer en zeggen ‘doe gezellig mee’.”

Met hun bar wil het stel een plek creëren waar die sociale druk ontbreekt, maar waar je wél de sfeer van een café hebt, legt Leising uit. „Gisteren was hier een DJ, toen stonden mensen gewoon los te gaan, daar hebben ze dus geen drank voor nodig.” Inderdaad is aan de Nieuwezijds Kolk niets waardoor je vermoedt dat het hier alcoholvrij is. Er wordt geproost, gelachen, hard gepraat – en er worden veel bordspelletjes gespeeld. „Mensen zeggen vaak verbaasd te zijn hoe gezellig het hier is, sommigen zijn al drie keer teruggeweest.”

Tijdens die drankloze periodes kwam het stel erachter dat het aanbod voor alcoholvrij bier en wijn veel meer te bieden heeft dan veel mensen denken. „Vroeger had je alleen pils, nu ook stout, pale ale en bockbier”, aldus Krommenhoek, die de verslaggever een alcoholvrij citrusbier van Oedipus voorzet. „De smaak gaat steeds meer naar die van ‘echt’ bier; ook wordt het sociaal meer geaccepteerd.”

Door hun kroeg hebben ze zelf ook talloze nieuwe alcoholvrije dranken ontdekt. „Mijn mailbox is ontploft met berichten van leveranciers”, zegt Leising. „Vorige week kwam hier nog iemand met vijf soorten wijnen binnen. Toen hebben we gelijk een proeverij met de aanwezige gasten gedaan.”

Gisteren was hier een DJ, toen stonden mensen gewoon los te gaan, daar hebben ze dus geen drank voor nodig Mariska Leising Uitbater Bar 0.020

Ken Veerman (40), die zelf in Antwerpen een bar en winkel runt met ‘0%-bier’ en ‘craft soda’, is blij dat er steeds meer interessant alcoholvrij bier op de markt komt. „Ik drink geen alcohol, maar ga wel graag uit. Vaak blijft er dan alleen veel zoets over en weinig grotemensensmaken”, legt hij uit. „Deze bieren laten zien dat er meer smaken zijn dan zoetigheid.”

Veerman is te spreken over zijn donkere porter-bier van de Amsterdamse brouwerij Braxzz. „Hij is voldoende bitter, zonder dat het extreem wordt.” Andere bieren van de kaart kent Veerman al, zoals de „supergoede” Playground IPA van Vanderstreek. „Speciaalbiertjes zijn makkelijker alcoholvrij na te maken, omdat je vooral hop en mout proeft”, legt Veerman uit. „Pils is moeilijker, omdat het veel op alcohol rust, net als wijn.”

Minder enthousiast is Lorenzo Karreman (22) die met zijn vriendin Skip Bo speelt. Ze drinken graag alcoholvrije wijn, maar hebben in de supermarkt nu al meermaals flessen gekocht die „niet te zuipen” waren. „Dan blijf je toch met die hele fles zitten.” In Amsterdam hebben ze al een prosecco, gin tonic en rum met ginger beer geprobeerd. „Het concept is wel leuk, maar bij geen enkel drankje werd ik echt enthousiast van de smaak.”

Last van de alcohol

Zep van Hoof was wel toe aan een keer meedoen met Dry January. „Ik drink heel veel alcohol en voelde me daardoor prikkelbaar, kreeg last van mijn huid, voelde een behoefte aan alcohol en het bracht me bijna niks, behalve een gat in mijn hand”, zegt hij bij een potje Kolonisten van Catan met zijn vriendin Lotte Zwolsen (25). Hij is blij met zijn Non(netje) IPA van het Haarlemse Jopen. „Lekker bitter, dicht bij een echt biertje, het vult voor mij de behoefte die ik voel aan bier.”

Lees ook: Dansen, opera of spelletjes, het is eigenlijk leuker zónder alcohol

Het stel mist de drank wel. „Gisteren was ik stappen en dan ging ik om twaalf uur naar huis”, aldus Van Hoof. „Dan merk ik toch dat het gezelliger is met alcohol.” Van Zwolsen herkent dat. „Ik ben constant bezig, moet van alles en kan slecht stilzitten”, vertelt ze bij een Troost Virgin IPA. „Met alcohol lukt dat wél. Een rood wijntje of zwaar bier is echt een knuffel aan mezelf.” Na februari gaat het stel weer aan de drank, „dan begint het carnaval weer”.

Rijk worden uitbaters Leising en Krommenhoek niet van de bar, maar dat is ook niet het doel. „We willen laten zien wat er allemaal is op alcoholvrij gebied naast fris, het is ook echt een proeflokaal”, zegt Leising. Het duo hoopt dat gasten ook na Dry January iets aan hun bezoek overhouden: „We proberen kennis en bewustzijn te creëren op dit vlak, zodat mensen ook na deze maand weten wat ze lekker vinden.”

Lees ook: de column van Ellen Deckwitz over Dry January

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 januari 2020