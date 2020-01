Motorcoureur Edwin Straver week na crash Dakar Rally overleden

De Nederlandse motorcoureur Edwin Straver is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden. Dat melden familieleden vrijdag aan Omroep Brabant. De 48-jarige coureur raakte vorige week ernstig gewond toen hij in de voorlaatste etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië ten val kwam.

Straver, die bij de crash een snelheid van zo’n vijftig kilometer per uur had, zou bij zijn val onder meer een nekwervel hebben gebroken. Ook zou hij zo’n tien minuten geen hartslag hebben gehad. De coureur werd in eerste instantie behandeld in een ziekenhuis in Riad, woensdag werd hij met zware hersenbeschadiging overgebracht naar Nederland.

Straver deed voor de derde keer mee aan de Dakar Rally, die voor het eerst in het Midden-Oosten werd verreden. De coureur deed mee als kistrijder, wat betekent dat hij zonder de ondersteuning van monteurs reed. Vorig jaar won hij in het zogenoemde kistklassement.

Sinds het begin in 1979 zijn zeker zeventig mensen omgekomen door ongelukken tijdens de Dakar Rally, onder wie 29 deelnemers. De meeste deelnemers die omkwamen, waren motorrijders. Straver is de derde Nederlandse coureur die is omgekomen als gevolg van de race. In 1982 stierf motorcoureur Bert Oosterhuis bij een ongeluk in Algerije. Zes jaar later kwam Kees van Loevezijn om het leven in Niger toen hij met zijn vrachtwagen met 180 kilometer per uur een zandduin ramde.