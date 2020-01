Moszkowicz vecht voor ‘laatste kans’

Na een Bijbelse periode van berouw en bezinning moet Bram Moszkowicz een tweede kans krijgen om weer als strafadvocaat aan de slag te kunnen. Voor het Hof van Discipline van de advocatuur in Utrecht betoogde zijn advocaat Ernst van Win vrijdagmiddag dat de man die zeven jaar geleden door de hoogste tuchtrechter van zijn beroepsgroep, na klachten van vijf cliënten en de deken, als advocaat werd geschrapt, het niet verdient om een levenslange straf te moeten ondergaan.

De terugkeer van Moszkowicz in het vak dat hij „met diepgewortelde passie” ambieert, is een „battle uphill”, constateerde Van Win. De orde van advocaten in het arrondissement Midden-Nederland had de voormalige strafpleiter vorig jaar laten weten niet in te stemmen met zijn verzoek om opnieuw te worden ingeschreven als advocaat. Deken Bas Le Large en bestuurslid Jurriaan Verduijn lieten het hof in weinig subtiele bewoordingen blijken dat ze nog steeds geen enkel vertrouwen hebben in de goede intenties van Moszkowicz. De orde neemt het hem kwalijk dat hij onjuiste en onvolledige informatie zou hebben verstrekt over zijn financiële positie. Dat Moszkowicz een gelouterd mens zou zijn, wil er bij de orde niet in. „Verzoeker is nog geen ander mens geworden. Er is bij hem alleen het besef ontstaan dat hij een ander mens moet worden”, zei Verduijn.

Lees ook: Advocaat: faillissement Bram Moszkowicz van tafel

Comeback

In Utrecht vocht Moszkowicz naar eigen zeggen voor zijn laatste kans. Over vijf maanden wordt de jurist die als Amsterdamse filiaalhouder van de advocatenfirma Moszkowicz – opgericht in 1958 door zijn vader Max Moszkowicz sr. – furore maakte als raadsman van onder meer de drugshandelaren Johan Verhoek en Desi Bouterse, crimineel Willem Holleeder en politicus Geert Wilders, zestig jaar. Wil er nog sprake zijn van een betekenisvolle comeback, dan moet het nú gebeuren.

Moszkowicz overhandigde het tuchtcollege – dat uit drie rechters en twee advocaten bestaat – een recent door vier psychologen verricht onderzoek naar hem. Uit die studie blijkt een „enorme betrokkenheid bij en liefde voor zijn métier”, aldus Van Win. Hij laat „een vermogen tot zelfreflectie zien” en heeft lessen getrokken „uit zijn soms destructieve gedrag in het verleden”. De nieuwe Moszkowicz is „open, kwetsbaar en toetsbaar”. De advocaat die vroeger graag de publiciteit zocht wil nu „een leven buiten de media”, zei Van Win.

De in 2013 geschrapte advocaat overhandigde het tuchtcollege ook verklaringen van de vooraanstaande magistraten Egbert Myjer en Huub Willems. Zij zijn allebei vol lof over Moszkowicz en geven te kennen ervan overtuigd te zijn dat „toekomstige ontsporingen” van Moszkowicz onwaarschijnlijk zijn. Hij laat zich bovendien nu coachen door de voormalige topadvocaat Jan Sjöcrona. Hij toont zich ook bereid om als „materieel buitenpatroon” te functioneren van Moszkowicz. De twee juristen zouden een contract tekenen waardoor Moszkowicz „aan mij geketend is”, aldus Sjöcrona die ook het woord voerde.

Op de twee bestuurders van de orde van advocaten in Midden-Nederland maakten de argumenten geen indruk. Ze wilden het psychologisch rapport niet zien omdat het te laat zou zijn ingebracht. Ze hekelden dat Moszkowicz de hulp van topjuristen heeft ingeroepen. De orde schermde met een brief van de advocaat van een voormalige cliënt van Moszkowicz die nog 26.257 euro tegoed zegt te hebben. Ook heeft de orde een schrijven ontvangen van Max Moszkowicz jr. Hij zegt „enkele tonnen” te hebben geleend aan broer Bram met wie hij jarenlang in de maatschap zat. Max wacht nog steeds op terugbetaling. Bram Moszkowicz weersprak die claim. „Die verklaring is gejokt van begin tot het eind.”

De tuchtzaak was toen al behoorlijk ontspoord. Een van de rechters liet weten geen waarde toe te kennen aan de verklaringen die de „eminente juristen” over Moszkowicz hebben afgelegd omdat hun oordeel gedateerd zou zijn. En de orde en ook het hof van discipline lieten weten eveneens geen behoefte te hebben aan de coachingsplannen van Sjöcrona. „Dat zegt wel genoeg”, zei Moszkowicz in een reactie tegen zijn raadsman.

Even later kon Moszkowicz de tranen niet meer verbijten. „Wat moet ik doen om het goed te doen?”

Van Win vroeg het hof nog om niet alleen „de strenge maar ook een rechtvaardige bovenmeester te zijn”.

Het hof doet 30 maart uitspraak.