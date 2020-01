Lillian Bóza wordt nieuwe directeur van het Cobra Museum

Lillian Bóza (1971) wordt de nieuwe directeur van het Cobra Museum in Amstelveen. Zij volgt interim-directeur Stefan van Raay op. Dat maakte het museum bekend.

Bóza wordt algemeen directeur, ze zal zowel artistiek als zakelijk verantwoordelijk zijn. Het bestuur van het museum heeft naar eigen zeggen „in Lillian Bóza iemand gevonden die zowel inhoudelijk als zakelijk zeer ervaren is en een uitgebreid netwerk heeft in de museum- en mediawereld”.

Bóza studeerde kunstgeschiedenis in Leiden, waarna zij onder meer werkte bij het Stedelijk Museum Amsterdam en het Instituut Collectie Nederland. Sinds 1997 is ze programmamaker, redacteur en regisseur voor kunst- en cultuurprogramma’s op tv (Tussen Kunst en Kitsch, 4Art, Kunstuur, Beeldenstorm). Zelf was ze in de periode 2015-2019 bestuurslid van het Cobra Museum.

Zwaar weer

Interim-directeur Stefan van Raay (1954) begon in juli 2018, toen het museum in zwaar weer verkeerde: achterblijvende bezoekersaantallen, oplopende kosten. Zijn opdracht was om in een periode van anderhalf à twee jaar de kosten van tentoonstellingen omlaag te brengen. Ook wilde hij, zei hij toen in NRC, de tentoonstellingen weer „een mix maken van de vaste collectie met moderne kunst”, in plaats van vooral hedendaagse kunst te exposeren.

Daardoor steeg de afgelopen tijd het aantal bezoekers weer, aldus het museum. Voorzitter Hugo Siblesz in het persbericht: „Aan Lillian de taak om de door Stefan ingezette lijn omhoog, vast te houden en verder te brengen. Gezien haar kennis en ervaring op het gebied van moderne en hedendaagse kunst, alsook haar ervaring op mediagebied en sponsorwerving rekenen wij op een succesvol vervolg.” Ze begint op 1 april 2020.

Het Cobra Museum in Amstelveen opende in 1995, het heeft in de vaste collectie werk van onder anderen Karel Appel, Constant, Corneille en Jan Sierhuis. Vorig jaar bezochten 42.500 mensen het museum, 6,5 procent meer dan in 2018.