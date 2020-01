Korpschef Erik Akerboom beoogde nieuwe baas AIVD

Korpschef Erik Akerboom is de beoogde nieuwe baas van inlichtingendienst AIVD. Dat bevestigen ingewijden vrijdag tegenover NRC, na berichtgeving van de Volkskrant. Later op de dag stemt de ministerraad over de benoeming van de nieuwe directeur.

Als Akerboom, sinds maart 2016 korpschef van de Nationale Politie, de baas wordt van de AIVD volgt hij daarmee Dick Schoof op. Schoof had pas sinds november 2018 de leiding over de inlichtingendienst, maar werd eind vorig jaar gevraagd voor een hoge functie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De 58-jarige Akerboom werkte in het verleden ook al bij de AIVD, als directeur Democratische Rechtsorde. Daarna werd hij onder meer korpschef van de politieregio Brabant-Noord. Tussen 2009 en 2012 was Akerboom de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).