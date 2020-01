Hormuz-missie gaat ondanks gespannen situatie gewoon door

Het kabinet ziet ondanks de gespannen en veranderlijke situatie in de regio rond de Perzische Golf geen reden om de missie in de Straat van Hormuz terug te draaien, die vrije doorvaart voor het scheepsverkeer moet garanderen.

Omdat de spanningen in de regio na de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani hoog opliepen, wilden een aantal partijen in de Tweede Kamer een nieuwe beoordeling van de missie. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD) schrijft na die nieuwe afweging aan de Kamer dat zich de afgelopen weken geen bijzondere incidenten hebben voorgedaan in de Perzische Golf.

„De situatie in de regio blijft gespannen en is veranderlijk, maar voor nu blijft het kabinet bij het besluit tot een bijdrage aan EMASOH. Zoals gebruikelijk vindt op doorlopende basis een risico-inschatting en overleg met Europese partners plaats, naar aanleiding waarvan zo nodig een nieuwe weging gemaakt zal worden door het kabinet.”

Zr. Ms. De Ruyter vertrekt dinsdag

Het fregat Zr. Ms. De Ruyter vertrekt daarom komende dinsdag 28 januari gewoon volgens planning voor zes maanden naar de Straat van Hormuz, maakte het ministerie van Defensie vrijdag bekend.

Lees ook dit NRC-commentaar: Rust in het Midden-Oosten is even terug maar de schade is er niet minder om

In de Straat van Hormuz en de Golfregio vonden vorig jaar verschillende ernstige incidenten plaats, waarbij zes olietankers zwaar beschadigd raakten en twee werden vastgehouden, schrijft het ministerie over de aanleiding voor de missie. De Europese missie staat onder leiding van Frankrijk en moet zulke incidenten voorkomen.

Vrij scheepsverkeer door de Straat van Hormuz is van groot belang, zo’n twintig tot dertig procent van de wereldwijde olieconsumptie wordt via de waterweg vervoerd.

Om haar taken goed uit te kunnen voeren heeft het marineschip ook een NH90-helikopter van het Defensie Helikopter Commando (DHC) mee aan boord. Als het nodig is kan ook Frankrijk luchtsteun verlenen, laat Blok de Kamer weten.