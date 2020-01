Het multiculturele drama dat zich wel/niet voltrok

Een stuk dat een hoop stof deed opwaaien en dat bepalend is geweest in het debat over integratie en de multiculture samenleving. Deze week staat NRC stil bij ’20 jaar multicultureel drama’. Mark Lievisse Adriaanse en Lamyae Aharouay maakten een rondreis door Nederland om de balans op te maken. Hoe ziet de multiculturele samenleving in 2020 er uit? Heeft het drama waar Scheffer voor waarschuwde zich inderdaad voltrokken?

In deze Haagse Zaken hoor je hoe het essay destijds politiek werd ontvangen, wat er uit kwam van Scheffers voorspellingen en hoe de Nederlandse samenleving én het debat over immigratie veranderden in de afgelopen 20 jaar.

