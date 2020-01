‘Het leven als huisman werd wat beperkt’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Marianne: „Onze oudste zoon, Gijs van 17, heeft autisme en zit sinds zijn zesde jaar op het speciaal onderwijs. Dat maakt ons gezinsleven iets ingewikkelder dan dat van de meeste gezinnen.”

Jeroen: „Daardoor hebben we bijvoorbeeld andere carrièrekeuzes gemaakt.”

Marianne: „Toen Gijs drie was, werd de diagnose gesteld. Het was een heftige tijd: ik zat in het laatste opleidingsjaar tot gynaecoloog en ging promoveren. We hadden twee kleine kinderen. Daar kwam bij dat Jeroens zus overleed in 2002, zijn vader in 2003 en zijn moeder in 2006. Bovendien was het heel moeilijk om een school te vinden voor Gijs en kon hij niet naar naschoolse opvang wegens de begeleiding die hij nodig heeft.”

Jeroen: „Daardoor belandden we op een kruispunt, we moesten keuzes gaan maken. Toen heb ik mijn baan opgezegd. Ik werkte als leidinggevende bij DUWO, de huisvestingsorganisatie voor jongeren en studenten. Ik had toch al het gevoel dat ik wat anders wilde.”

Marianne: „En Jeroen kón ook zijn baan opzeggen zonder dat we driehoog achter zouden belanden, omdat ik meer ging verdienen. Maar ons leven zag er wel opeens heel anders uit.”

Jeroen: „Aanvankelijk deed ik nog wat parttime klussen bij DUWO, maar begin 2008 ben ik echt gestopt. Nu de oudste twee op de middelbare school zitten en Gijs niet meer zoveel begeleiding nodig heeft, ben ik begonnen aan een opleiding tot docent maatschappijleer en burgerschap.”

Fietsvakanties

Marianne: „We moeten nog steeds veel investeren om de wereld te structureren voor Gijs. Bepaalde dingen kunnen we als gezin niet doen, zoals een verre reis maken. Alles wat te veel prikkels of geluid oplevert, zoals een verjaarspartijtje, kon lange tijd niet. Het feit dat Jeroen altijd thuis was, heeft voor heel veel rust gezorgd. Anders had ik mijn baan nooit kunnen houden. We hebben op deze manier ook Jonas en Tom een rustige thuisbasis kunnen bieden.”

Jeroen: „Als ik mijn diploma heb, hoop ik een paar uur les te kunnen gaan geven. Want er zal altijd sturing nodig blijven voor Gijs.”

Marianne: „Maar heel veel dingen kunnen wel, hoor. Gijs speelt mooi viool. En hij kookt heel goed, hij wil graag naar de bakkersschool. En nu de jongens ouder worden, kunnen Jeroen en ik ook weer eens naar de film bijvoorbeeld. Dan passen de oudste twee op Tom. Dat is fijn, want daarvoor was het soms lastig oppas te vragen, omdat dit ingewikkeld was met Gijs.”

Jeroen: „Maar zijn situatie zal altijd onze keuzes blijven bepalen.”

Marianne: „Zo hebben we ontdekt dat fietsvakanties ideaal voor ons zijn. Dan heeft Gijs namelijk iets te doen. Zo niet, dan gaat hij zich vervelen. Dit jaar zijn we van Trier naar Bazel gefietst. We nemen ook altijd de auto mee. Een van ons beiden gaat met één kind per auto naar de volgende bestemming, zet de tent op en doet boodschappen, de ander legt met de andere twee kinderen de route per fiets af. Komende zomer willen we vanaf Bazel per fiets de Alpen over naar het Comomeer. Ons uiteindelijke doel is Rome.”

Jeroen: „Vaak proberen we elkaar dan onderweg te treffen voor de lunch. Het is een heel fijne vorm van vakantie, die we allemaal leuk vinden.”

Sterrenrestaurant

Jeroen: „Ons spitsuurmoment is ’s ochtends. Jonas is als eerste uit bed. Gijs is op dat uur van de dag heel druk en moet even worden afgeremd. Tom maakt niet zoveel haast, dus het is elke dag weer een hele toer om dat in goede banen te leiden.”

Marianne: „Jeroen kookt het vaakst en regelt alle app-groepjes voor de kinderen. Mensen vinden sneller Jeroen dan mij, als het om de kinderen gaat. Aanvankelijk was dat even slikken, want als moeder wilde ik ook graag overal bij betrokken zijn.”

Jeroen: „Marianne begeleidt de jongens weer als het gaat om het opruimen van hun kamers en ze helpt hen regelmatig met hun huiswerk. Ik doe meestal de boodschappen.”

Marianne: „We gaan graag uit eten, de kinderen ook.”

Jeroen: „Met Mariannes verjaardag zijn we naar de brasserie van een sterrenrestaurant geweest, dat vonden de jongens geweldig! Ze bestelden onder meer artisjokken en mosselen.”

Marianne: „Als we uit eten gaan, trekken ze uit zichzelf hun mooiste kleren aan, een jasje en een bloesje.”

Jeroen: „We geven ook redelijk wat geld uit aan boeken.”

Marianne: „De jongens lezen graag en Gijs luistert bijvoorbeeld naar boeken van Harry Potter.”

Marianne: „We genieten van het feit dat we in rustiger vaarwater zijn gekomen. We hebben geen begeleiding meer nodig van de opvoedpoli en we hebben nu met z’n tweeën wat meer vrijheid.”

Jeroen: „Omdat het soms moeilijk was om tot rust te komen, hebben we onlangs de tweede verdieping van ons huis laten verbouwen tot een woonkamer voor ons samen. Daar kunnen we ons even aan de hectiek van het gezinsleven onttrekken.”

Marianne: „De jongens gaan namelijk steeds later slapen en anders heb je helemaal geen moment meer om even samen te praten.”

Jeroen: „Ik ben blij dat ik met die docentenopleiding ben begonnen, want het leven als huisman werd toch wel een beetje beperkt. Vaak was het schoolplein mijn enige uitje.”

Marianne: „Ik vind het ook fijn dat Jeroen weer een inkomen krijgt. Dat betekent minder financiële verantwoordelijkheid voor mij.”

Jeroen: „Ja, het gaat goed zo.”