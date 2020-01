Gewonden en ‘waarschijnlijk doden’ na schietpartij Rot am See

Bij een schietpartij in de Duitse plaats Rot am See zijn vrijdagmiddag „meerdere gewonden en waarschijnlijk ook doden gevallen”. Dat meldt de politie uit het nabijgelegen Aalen. De politie heeft een verdachte gearresteerd.

De politie spreekt van „een grote operatie” nadat om 12.45 uur meerdere schoten gehoord werden bij een gebouw aan de Bahnhofstraße in Rot am See, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. De situatie is onder controle. Er zijn geen aanwijzingen dat nog een andere schutter actief is.

Volgens de eerste bevindingen van de politie kenden de dader en de slachtoffers elkaar.

Dit bericht wordt uigebreid.