Ervaren Olaf Sleijpen vervangt langdurig zieke Job Swank in directie DNB

De ervaren econoom Olaf Sleijpen treedt toe tot de directie van De Nederlandsche Bank (DNB). Minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) heeft hem voorgedragen voor de portefeuille Monetaire Zaken, meldt het ministerie vrijdag.

Sleijpen is nu nog divisiedirecteur bij DNB en is in die rol verantwoordelijk voor het toezicht op verzekeraars. Hij vervangt Job Swank die vanwege een hersenbloeding voor langere tijd is uitgeschakeld. Naast zijn werk bij DNB is Sleijpen ook hoogleraar Europees economisch beleid aan de Universiteit Maastricht.

De Raad van Commissarissen van DNB en het kabinet vinden dat de deskundigheid en ervaring van Sleijpen op het gebied van monetaire en economische vraagstukken beloond moet worden. Daarom wordt een uitzondering gemaakt op de Wet normering topinkomens (WNT), beter bekend als de Balkenendenorm, die in 2019 op een maximum van 194.000 euro stond. Het is onbekend hoeveel Sleijpen precies gaat verdienen. Ook voor Swank werd al een uitzondering gemaakt op de de WNT.

In het verleden was Sleijpen adviseur van toenmalig president van de Europese Centrale Bank Wim Duisenberg. Hij treedt op 1 februari voor een termijn van zeven jaar toe tot de door Klaas Knot geleide directie van De Nederlandsche Bank.