Drie doden bij woningbrand in Duiven

Bij een brand in een woning in het Gelderse Duiven zijn vrijdagochtend drie mensen om het leven gekomen. De politie zegt er vooralsnog niet vanuit te gaan dat zich in het huis nog meer mensen bevonden. Bij de brand werd een groot aantal hulpverleners ingezet, evenals een traumahelikopter.

De brand brak rond 08.00 uur uit. Een passant belde de politie en de buren hebben nog geprobeerd de bewoners te waarschuwen, meldt de Gelderlander. Volgens een verslaggever van Omroep Gelderland woont in het huis een gezin met een dochter, maar dat is door de politie nog niet bevestigd.

Hoe de brand is ontstaan en wie de slachtoffers zijn, is nog onduidelijk. De politie liet aanvankelijk weten niet precies te weten hoeveel mensen op het moment van de brand binnen waren. Later vrijdag liet een woordvoerder niet te verwachten dat er nog meer slachtoffers zijn dan de drie doden.