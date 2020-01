‘Derde kinderopvang kan geen extra kinderen aan tijdens lerarenstaking’

Een op de drie kinderopvangorganisaties heeft niet genoeg personeel om extra kinderen op te vangen tijdens de lerarenstakingen van volgende week. Dat stelt de Brancheorganisatie Kinderopvang vrijdag op basis van een enquête onder haar leden. De organisaties hebben onvoldoende personeel om extra kinderen aan te kunnen, laten zij weten.

Basisschoolleraren voeren volgende week donderdag en vrijdag actie voor minder werkdruk, een lager lerarentekort en meer investeringen in het onderwijs. De kinderopvangorganisaties houden er rekening mee dat ouders daardoor een extra beroep op hen zullen doen. Waar dat lukt, willen ze ouders zoveel mogelijk helpen, blijkt volgens de brancheorganisatie uit de enquête. Waar niet, is dat omdat het personeel al overbelast is.

De kinderopvangbranche lanceerde eerder deze maand een campagne om nieuw personeel te werven voor de buitenschoolse opvang en de kinderdagverblijven. Momenteel zijn er meer dan drieduizend vacatures in de sector. Dat komt neer op 48 vacatures per 1.000 banen. De branche wijst erop dat die zogenoemde vacaturegraad daarmee in de kinderopvang nog hoger ligt dan in het onderwijs. Het totale aantal vacatures in het onderwijs is wel hoger omdat die sector groter is.