Oud-coffeeshophouder Van Laarhoven niet naar ziekenhuis

Oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven mag van de rechter niet naar het ziekenhuis om behandeld te worden. Hij blijft voorlopig in de gevangenis in Vught. Dat heeft de rechter in Den Haag vrijdag in een kort geding bepaald, meldt Omroep Brabant. Volgens de rechter moet een verzoek om de straf te onderbreken bij de gevangenis worden ingediend.

De raadslieden van Van Laarhoven stelden vorige week voor de rechter dat zijn gezondheid zo slecht is dat hij in de gevangenis niet de juiste zorg kan krijgen. Van Laarhoven lijdt aan zeventien aandoeningen, onder meer aan zijn hart, stelde zijn advocaat Carry Knoops. Hij zou daarom voor onderzoek en behandeling overgebracht moeten worden naar een academisch ziekenhuis, aldus zijn verdediging tegenover persbureau ANP. De gevangenisarts in Vught was het daarmee oneens en stelt hem voldoende zorg te kunnen bieden. Wel zou hij binnen twee weken onderzocht worden door specialisten.

Gevangenschap in Thailand

De gezondheidsproblemen van Van Laarhoven zouden zijn ontstaan tijdens zijn 5,5 jaar durende gevangenschap in Thailand. Hij werd in dat land veroordeeld tot 75 jaar cel vanwege het witwassen van drugsgeld. Twintig jaar daarvan zou hij daadwerkelijk hebben moeten uitzitten.

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) had zich voor de uitlevering van Van Laarhoven ingezet nadat de Nationale Ombudsman had geoordeeld dat Nederland in de zaak onzorgvuldig had gehandeld. De Thaise zaak tegen Van Laarhoven werd pas geopend nadat Nederland Thailand om rechtshulp had gevraagd in een strafrechtelijk onderzoek naar zijn coffeeshops in Noord-Brabant.