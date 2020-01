Bulgarije wil twee spionerende Russische diplomaten uitzetten

Bulgarije wil twee Russische diplomaten tot ongewenst persoon verklaren en gaat hen hoogstwaarschijnlijk uitzetten. Ze worden verdacht van spionage, meldt Reuters vrijdag.

De eerste secretaris van het consulaat en een lid van de Russische handelsvertegenwoordiging hebben volgens het Bulgaarse OM staatsgeheimen verzameld. De secretaris heeft informatie vergaard over de verkiezingen van 2017 in de EU-lidstaat. De handelsvertegenwoordiger verzamelde vanaf oktober 2018 gevoelige informatie over de energiesector.

„We hebben brieven van de aanklagers ontvangen met de beschuldigingen”, zei de Bulgaarse minister Ekaterina Zaharieva van Buitenlandse Zaken vrijdag tegen journalisten, meldt Reuters. „We zullen de acties ondernemen die we verplicht zijn te doen en zullen hen hoogstwaarschijnlijk tot ongewenst persoon verklaren.”

De Russische ambassade in Sofia laat aan het Russische persbureau RIA weten het recht te hebben met een antwoord te komen als het tweetal wordt uitgezet.

In oktober zetten de Bulgaren ook al een Russische diplomaat het land uit die geheime informatie had verzameld over Bulgarije, de EU en de NAVO. In reactie daarop zette Rusland afgelopen december een Bulgaarse diplomaat uit.

Bulgarije heeft traditioneel juist goede banden met Rusland, ook na de val van het communisme. In 2018 weigerde Bulgarije nog om net als zijn EU- en NAVO-partners Russische diplomaten uit te zetten, nadat de voormalige Russische spion Sergei Skripal werd vergiftigd in Groot-Brittannië.