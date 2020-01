‘Belgisch OM eist tien jaar tegen Nederlandse kinderpornoverdachte’

In een grote kinderpornozaak met vijf verdachten heeft justitie in België vrijdag celstraffen tot vijftien jaar plus enkele jaren tbs geëist. Een van de verdachten is de Nederlander Lars de R., die in Nederland in een andere zaak ook terechtstaat voor het misbruik van jonge jongens in binnen- en buitenland. Tegen De R. werd in België tien jaar geëist, melden Het Laatste Nieuws (HLN) en persbureau ANP.

De R. wordt met een Brit en drie Belgen verdacht van de productie en verspreiding van kinderporno. Ze zouden met z’n vijven een verzameling beheren van miljoenen bestanden met kinderporno. De aanklager in de zaak noemt het de gruwelijkste zaak uit haar loopbaan, aldus HLN. De zwaarste straf werd geëist tegen de Belg Niels M., die onder meer zijn eigen kinderen misbruikt zou hebben. Van de duizenden slachtoffers op de beelden, die tussen 2004 en 2017 werden uitgewisseld, zijn er 38 geïdentificeerd. Meestal ging het om porno van jongens die nog niet de puberteit hadden doorgemaakt.

De 28-jarige Nederlandse verdachte vergaarde in Nederland enige bekendheid toen hij deelnam aan een talentenjacht op televisie. Hij heeft volgens de Belgische krant in deze zaak schuld bekend, maar zei er wel bij dat hij aanvankelijk niet van plan geweest zou zijn de pornografische beelden te verspreiden. Hij zond filmpjes die hij had gemaakt door onder druk van de anderen, aldus HLN. De R. werd in 2018 in Nederland voor seks met jongens over een periode van acht jaar veroordeeld tot vier jaar cel en tbs. Justitie had zes jaar en tbs geëist. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog.