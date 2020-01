‘Aantal meldingen seksuele intimidatie op universiteiten verdubbeld’

Het aantal meldingen van seksuele intimidatie op Nederlandse universiteiten is in twee jaar bijna verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die EenVandaag heeft opgevraagd en vrijdag publiceerde.

In 2018 werden minstens 101 meldingen gedaan bij vertrouwenspersonen van de universiteiten, terwijl dat er in 2016 nog 52 waren. Deze meldingen variëren van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding. Ongeveer 60 procent van de meldingen werd gedaan door studenten. Het resterende deel kwam van medewerkers. De Universiteit van Amsterdam had de meeste meldingen: 22.

Van tien van de veertien landelijke universiteiten kreeg EenVandaag cijfers. Alleen de Open Universiteit en de universiteiten van Delft, Nijmegen en Tilburg gaven geen cijfers.

Onduidelijkheid bij melden

Studenten die melding willen doen van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag ervaren onduidelijkheid. Dat concludeert de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vrijdag na eveneens een inventarisatie van de meldprocedures.

De LSVb bekeek de informatievoorziening van 54 universiteiten en hogescholen. Eén vijfde van de hogescholen had geen informatie over het melden van grensoverschrijdend gedrag beschikbaar op hun website. Datzelfde geldt voor 16 procent van de universiteiten.