Waterpolosters verliezen halve finale EK, nog geen kwalificatie Spelen

De Nederlandse waterpolosters hebben donderdagavond de halve finale van het EK verloren. Rusland wist de ploeg op strafworpen af te troeven. Daardoor mist Oranje niet alleen de kans om de Europese titel te prolongeren, maar is het er ook nog niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Na reguliere speeltijd was de stand donderdagavond in Boedapest 7-7. Bij het nemen van de strafworpen misten Dagmar Genee en Sabrina van der Sloot, terwijl de Russinnen feilloos waren.

Oranje begon als favoriet aan de wedstrijd: de titelverdediger was ongeslagen in de voorgaande wedstrijden. In de halve finale waren de twee ploegen aan elkaar gewaagd. De stand na de eerste periode was 2-2. In de tweede periode leek Rusland uit te kunnen lopen, maar Oranje ging uiteindelijk met een gelijkstand de rust in: 4-4. Aan het begin van het derde kwart leek de Nederlandse ploeg het intiatief over te hebben meegenomen, maar toch eindigde ook dat deel van de wedstrijd gelijk, in 6-6. De vierde en laatste periode was zenuwslopend en loodzwaar en bracht geen winnaar.

Een finaleplaats in het Europese toernooi had Oranje nog een startbewijs kunnen opleveren voor Tokio. Nu moeten de waterpolovrouwen wachten tot het olympisch kwalificatietoernooi in maart. Donderdagavond spelen ook Spanje en Hongarije nog een halve finale in het EK. Spanje is al geplaatst voor de Spelen. (ANP)