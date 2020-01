Voorzitter liefdadigheidsstichting verdacht van IS-financiering

Een groot onderzoek naar terrorismefinanciering waarvoor justitie in november zes mannen arresteerde, draait om de Hilversumse liefdadigheidsinstelling World Wide Relief. Naast de voorman van die stichting, moslimprediker Fouad el B., blijkt nu ook voorzitter Mohamed el A. te zijn aangehouden in de zaak. Dat bevestigt zijn advocaat Jan Boone.

Het OM had tot nu toe alleen bekend gemaakt dat er zes mannen in Nederland en België zijn aangehouden, zonder te vermelden wie het zijn of aan welke stichting zij waren verbonden.

World Wide Relief hield tussen 2013 en 2015 benefietacties in moskeeën voor slachtoffers van de Syrische burgeroorlog. In werkelijkheid hebben zij volgens het OM de donaties doorgesluisd naar terreurbeweging IS. Een bedrag van twee ton zou in cash zijn opgenomen en naar strijders in Syrië gebracht.

De verdachten zijn na verhoor door het OM op vrije voeten gesteld in afwachting van het verloop van het onderzoek. Volgens advocaat Boone geeft dit aan dat de zaak weinig voorstelt. „Als je iemand twee dagen na zijn arrestatie weer vrijlaat, heb je kennelijk geen redelijk vermoeden van schuld. Ze kunnen de zaak gewoon niet hard maken.”

Het OM laat echter weten dat het onderzoek nog ‘gaande’ is en dat gewacht wordt op een eindprocesverbaal. De verdachten mogen het verloop van het onderzoek vooralsnog in vrijheid afwachten. „Wij maken altijd een afweging of het nodig is voor het onderzoek dat verdachten vast zitten”, aldus een woordvoerder.

Al langer vraagtekens

Voorzitter Mohamed El A. ontkent alle beschuldigingen, zegt advocaat Boone. „Mijn cliënt heeft ervoor gezorgd dat er dekens en matrassen richting de grens naar Syrië gingen. Of die dekens voor IS waren, weet ik niet. Maar ook dat zou niet strafbaar zijn. De stichting gaf die dekens omdat ze zagen dat de mensen in Syrië in de verschrikkelijke kou zaten.”

Hij heeft zich in het politieverhoor echter beroepen op zijn zwijgrecht. Boone: „Justitie moet maar bewijzen dat het anders zit. Hij hoeft toch niet tegen zichzelf te verklaren?”

Er waren al langer vraagtekens over de acties van World Wide Relief. Zo werd op de Facebookpagina’s van IS-sympathisanten opgeroepen geld te doneren aan de stichting. Boone zegt daarvan niets te weten. „Als dat zo is, lijkt dat mij wel een aanleiding voor de overheid om te kijken wat deze stichting aan het doen is. Maar niet op deze manier: met arrestaties zonder dat je iets concreets in handen hebt.”