Verdachte ‘tattookiller’ voortvluchtig na doorknippen enkelband

Een van de mannen die wordt verdacht van de moord op Onno Kuut, heeft zijn enkelband doorgeknipt en is sindsdien voortvluchtig. Het gaat om een lid van de ‘tattookillers’-bende. Dat heeft justitie donderdag bekendgemaakt in de rechtbank van Rotterdam.

Het gaat om de 36-jarige Cor P., tegen wie in maart vorig jaar levenslang werd geëist. P. werd eerder vrijgelaten uit voorarrest, maar droeg nog wel een enkelband. Afgelopen week knipte hij deze door. Justitie wil dat alle verdachten van de bende worden vastgezet in afwachting van hun proces. Tegen hen is ook levenslang geëist.

Afrekening

In totaal worden vier mannen verdacht van de moord op de Enschedeër Kuut in 2009. Een van hen is al vastgezet voor een ander misdrijf. Kuut zou deel hebben uitgemaakt van de bende - net als de verdachten had hij een tatoeage met Chinese tekens op zijn rug. De verdachten zouden de veertigjarige Kuut hebben gemarteld en hem daarna in een ondiep graf in de duinen hebben achtergelaten. Kuut had meerdere steekwonden. Volgens justitie ging het mogelijk om een interne afrekening, die het viertal professioneel uitvoerde. In 2012 werd de vierde verdachte opgepakt.

Afgelopen mei zou de rechtbank een uitspraak doen in de zaak, maar dit werd uitgesteld omdat justitie aangaf meer onderzoek te willen uitvoeren. Dat onderzoek is bijna afgerond. Drie bendeleden werden in 2012 al veroordeeld tot celstraffen van twaalf jaar voor een liquidatiepoging, onder wie ook de voortvluchtige P. In die zaak kwam hij voorlopig vrij, op voorwaarde dat hij een enkelband zou dragen.