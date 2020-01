Van corruptie beschuldigde Dos Santos formeel verdacht

Isabel dos Santos, de van corruptie beschuldigde zakenvrouw, is formeel in staat gesteld van beschuldiging. De dochter van de voormalig president van Angola wordt onder meer verdacht van fraude met overheidsgeld, verduistering en witwassen in de periode waarin ze directeur was van het staatsoliebedrijf Sonangol. Dat heeft de officier van justitie van Angola woensdagavond bekendgemaakt, meldt persbureau AFP.

Deze week onthulde een internationaal journalistenconsortium met de zogeheten Luanda Leaks hoe Dos Santos miljarden verdiende met corruptie en zo een van de rijkste vrouwen van Afrika werd. De presidentsdochter heeft grote belangen in olie, telecom en diamanten en zou ongeveer 2 miljard euro hebben onttrokken aan de Angolese staatskas. Onder meer zou Dos Santos Nederlandse bv’s hebben gebruikt om grote investeringen en overnames uit te voeren op kosten van de Angolese overheid, onthulden Trouw en Het Financieele Dagblad.

Arrestatiebevel

Vanwege de corruptiebeschuldigingen werden vorige maand de bankrekeningen van Dos Santos in Angola bevroren en werd beslag gelegd op een aantal van haar belangen in Angolese bedrijven. De officier van justitie zei woensdag „alle mogelijke middelen” in te zetten Dos Santos terug naar Angola te krijgen. Ook een internationaal arrestatiebevel behoort tot zijn opties, schrijft persbureau Reuters. Sinds haar vader in 2017 aftrad als president verkeert ze voornamelijk in Londen en Dubai. Dos Santos ontkent alle beschuldigingen.

Over de beschuldigingen is de aanklager niet in detail getreden. In de Luanda Leaks staat onder meer dat Dos Santos als directeur van Sonangol een lening met haar echtgenoot aanpaste waardoor hij miljoenen euro’s voordeel had. Haar echtgenoot had via het Angolese staatsoliebedrijf eerder aandelen in de Portugese oliecorporatie Galp gekocht voor 11 miljoen euro, terwijl de werkelijke prijs 75 miljoen euro bedroeg. Later zou hij het verschil terugbetalen. Dos Santos zorgde dat hij de lening kon terugbetalen in kwanza, de zwakke Angolese munt, in plaats van de duurdere euro. Inmiddels zijn die aandelen 750 miljoen euro waard.