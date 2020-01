Sjoemeldiesels Jeep en Suzuki moeten terug naar de garage

Een aantal dieselmodellen van Fiat Chrysler en Suzuki moet terug naar de garage, omdat de autofabrikanten hebben gerommeld met emissietests. Dat heeft minister Stientje van Veldhoven (Milieu, D66) donderdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Updates van de voertuigen hebben volgens de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) geen verbetering opgeleverd.

Het gaat om de Jeep Grand Cherokee van Fiat Chrysler en de Suzuki Vitara. Met het oog op de toelating van sommige uitvoeringen van deze modellen is software geïnstalleerd om resultaten te vervalsen, concludeert de RDW. Van zowel de Grand Cherokee als de Vitara blijkt de uitstoot van vervuilende stikstofoxiden vele malen hoger dan toegestaan. De emissies van de Grand Cherokee zijn tot wel tien keer hoger dan de toegestane norm. Britse onderzoekers stelden volgens de RDW vergelijkbare problemen vast bij software die is gebruikt in twee Amerikaanse uitvoeringen van de Grand Cherokee. Of er ook in Europa modellen rondrijden van (een variant) van die uitvoeringen, is nog onduidelijk.

Boetes en terugroepactie’s

Nu wil het ministerie dat de fabrikanten de auto’s aanpassen zodat deze aan de wettelijk uitstootnorm voldoen. Daarbij mogen ze geen kosten in rekening brengen bij auto-eigenaren, schrijft Van Veldhoven. Als de modellen vervolgens alsnog niet voldoen aan de norm, worden de zogeheten ‘typegoedkeuringen’ voor de voertuigen ingetrokken. De minister legt de bevindingen van het RDW-onderzoek voor aan het Openbaar Ministerie. Dat beslist vervolgens of er een strafrechtelijk onderzoek moet worden begonnen tegen de fabrikanten.

Dat autofabrikanten frauderen met emissiegegevens van dieselauto’s kwam voor het eerst aan het licht bij Volkswagen, in september 2015. Later bleek dat meer bedrijven zich schuldig hebben gemaakt aan het gebruik van zogeheten ‘sjoemelsoftware’. Dat heeft in meerdere landen geleid tot boetes en terugroepactie’s.