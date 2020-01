Sekslessen in hipsterwonderland

Ook het tweede seizoen van Sex Education begint weer groots en hilarisch, met een uitbraak van chlamydia op school. Zenuwachtig rennen de scholieren met mondkapjes rond. Naming en shaming zorgen voor verdere agitatie.

Hysterie, oordeelt scholier Otis (Asa Butterfield) al snel vakkundig. Maar na zijn breuk met de mooie loner Maeve (Emma Mackey) weigert hij nog langer op treden als sekstherapeut van zijn mede-scholieren. De chlamydia brengt hem terug bij zijn roeping, maar bezorgt hem ook concurrentie van zijn gediplomeerd sekskundige moeder (Gillian Anderson).

Sex Education is een serie om verliefd op te worden (NRC, 25/1/2019)

Het tweede seizoen van de Britse Netflixserie over seks en liefde op een middelbare school, biedt weinig verandering. Wederom draaien Otis en Maeve om elkaar heen, zit zijn moeder hem goedbedoelend dwars, en wordt een leerzaam en breed palet aan seksuele problemen behandeld – inclusief een meisje dat bij het klaarkomen een kussen op het hoofd van haar vriend drukt, en een gaymaagd die niet weet hoe je moet spoelen.

Het raamwerk is wederom dat van een tienerkomedie, maar dan zonder de nadruk op witte hetero’s. De serie is uitgesproken inclusief, met zijn diverse cast en de aandacht voor de homoseksuele liefde. Het tweede seizoen is zelfs nog woker dan het eerste, door toevoeging van een panseksueel meisje, een aseksueel meisje, een Frans-Arabische gay, en een jongen in een rolstoel. Homoseks en de aanranding in een bus krijgen serieuze aandacht.

Door de luchtige toon en het soepele, geestige scenario voelt dit alles nooit geforceerd aan. En ondanks de soms zware problemen blijf je het gevoel hebben dat de scholieren een benijdenswaardig mooi leven lijden in dit Hipsterwonderland.