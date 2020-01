RTL Boulevard wordt geweerd van fotomoment koningshuis in Lech

RTL Boulevard mag eind februari niet de jaarlijkse fotosessie van het koningshuis in Lech bijwonen. Vorige maand toonde het programma in een uitzending een foto van de koninklijke familie tijdens een zelfgeschreven musical waar kroonprinses Amalia in speelde. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is dat een schending van de Mediacode, meldde het programma woensdag.

Amalia voerde de kerstmusical vorige maand op in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De Schouwburg maakte een foto van de koninklijke familie en plaatste die op Instagram. RTL Boulevard liet de foto enkele seconden zien in de uitzending van 11 december. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft aan RTL laten weten dat dit een „inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de koning en zijn gezin” was. Voor nadere toelichting was de RVD niet beschikbaar.

Marc van der Linde, de koningshuisdeskundige van Boulevard, reageert verbaasd. „Zij brengen het naar buiten en wij laten het ook zien. En dan komt er een sanctie voor het programma, dat voor de rest nog nooit iets fout heeft gedaan. Een flinke sanctie”, aldus Van der Linde. Volgens Thomas Bruning, algemeen secretaris van journalistenvakbond NVJ, is het besluit van de RVD „krom en in strijd met het beginsel van de vrije pers”.

‘Zelf geschonden’

Charlotte Meindersma, als jurist in het informatierecht gespecialiseerd in sociale media, vindt dat de RVD een correct besluit heeft genomen. RTL Boulevard doet vrijwillig mee aan de Mediacode, die ook beperkingen oplegt aan het doorplaatsen van door derden gemaakte foto’s. Daarmee heeft het programma de code „zelf geschonden”, aldus Meindersma. „Dit is precies waar de code voor bedoeld is.”

De Mediacode is geen juridisch bindend document, maar een afspraak tussen het koningshuis en verschillende media, die zelf kunnen bepalen of ze meedoen of niet. Meindersma: „Media die zich aansluiten krijgen voordelen, zoals aanwezigheid bij het fotomoment in Lech. In ruil daarvoor mogen deze media het koningshuis niet in privémomenten vastleggen.”

Al vaker is de Mediacode onderwerp geweest van discussie. Zo publiceerde weekblad Nieuwe Revu in 2013 foto’s van een hockeyende Amalia, om zich te verzetten tegen de Mediacode. De RVD sleepte het blad vervolgens voor de rechter, en kreeg gelijk: Nieuwe Revu kreeg een dwangsom opgelegd en moest de foto’s verwijderen. Volgens de rechter vormden de foto’s een „ontoelaatbare inbreuk op de privacy”.