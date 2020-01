‘Patriottische miljonairs’ pleiten voor mondiale belastinghervorming

De belastingen voor superrijken en multinationals moeten wereldwijd eerlijker en hoger. Daarvoor pleit een groep van 121 rijken, onder wie voormalig Unilever-topman Paul Polman en Disney-erfgenaam Abigail Disney, in een open brief gericht aan „onze mede-miljonairs en miljardairs”. De groep wil door middel van internationale samenwerking voor belastinghervormingen een einde maken aan „extreme, destabiliserende ongelijkheid” in de wereld.

Volgens de vermogende ondertekenaars van de brief is het tijd dat ook de rijken der aarde pleiten voor belastinghervorming. Zij wijzen daarbij op het recordaantal miljardairs die samen meer geld dan ooit bezitten. „Ondertussen blijven de inkomens van de armste helft van de mensheid vrijwel ongewijzigd”, schrijft de groep die zich ‘The Patriotic Millionaires’ noemt. Die ongelijkheid zorgt volgens hen voor een zwakke sociaal-maatschappelijke samenhang in veel landen en zou ook de spanningen tussen landen onderling doen oplopen.

De groep is opgericht in 2010 en was tot nog toe enkel actief in de Verenigde Staten met een politieke lobby en publiciteitscampagnes. Onder leiding van voorzitter Morris Pearl, oud-directeur van vermogensbeheerder BlackRock, richt de organisatie zich nu voor het eerst op het mondiale belastingstelsel. Zij hopen nu dat meer niet-Amerikaanse miljonairs en miljardairs zich aansluiten bij „dit meest essentieels gevecht”. Filantropie, zoals in de vorm van grote schenkingen die veel vermogende mensen doen, noemen zij „een ontoereikend alternatief voor overheidsinvesteringen”.

Machthebbers bijeen in Davos

Naast hogere belastingen voor rijken worden ook bedrijven genoemd. „Veel van ‘s werelds grote bedrijven maken misbruik van belastingparadijzen, sommigen betalen helemaal geen belasting. Het ontwijken en ontduiken van belastingen heeft wereldwijd epidemische proporties bereikt”, leest de brief. Die is gepubliceerd nu veel invloedrijke politici en zakenmensen bijeen zijn op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. De groep wijst op de grote hoeveelheid geld die is gestald in belastingparadijzen en een recent IMF-onderzoek waarin wordt geschat dat 40 procent van de directe buitenlandse investeringen gaat naar „lege bedrijfshulzen” met „geen echte zakelijke activiteiten”.

Vorig jaar op Davos kreeg de Nederlandse auteur en historicus Rutger Bregman internationale bekendheid met zijn pleidooi voor meer belastingen. Ook hij pleitte destijds in een volle zaal met onder andere bestuursvoorzitters en politici, om een einde te maken aan belastingontduiking door de rijken der aarde.