Overstappen telecomaanbieder moet makkelijker worden

Overstappen van internet-, tv- of telefoonaanbieder moet makkelijker worden. Consumenten behouden daarom vanaf deze zomer zes maanden toegang tot hun oude e-mailaccount. Overstappende klanten mogen bovendien niet langer dan één dag zonder levering van internet, telefonie of tv komen te zitten. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) heeft daarover niet alleen afspraken gemaakt met de sector, maar ze heeft daartoe ook wetswijzigingen ingediend, meldt ze donderdag.

Consumenten ervaren verlies van hun e-mail of internetverbinding als een drempel voor overstappen, zegt de staatssecretaris op basis van onderzoek van het ministerie. Keijzer maakte daarom afspraken met de telecomsector om toegang tot het oude e-mailaccount tot zes maanden na het overstappen te garanderen, meldt de bewindsvrouw in een persbericht. Momenteel is dat een maand. „Consumenten stappen niet snel over van internet- of telefonieaanbieder. Ik wil graag toe naar een situatie waar meer aanbieders een kans krijgen en consumenten bewuster zijn van keuzemogelijkheden.”

Naast de afspraken met de sector wil Keijzer ook de Telecommunicatiewet wijzigen. Daarin wil ze vast laten leggen dat levering van internet, tv en telefonie niet langer dan één dag wordt onderbroken. Ook wil Keijzer dat ondernemers schriftelijk toestemming moeten geven voor ze overstappen, ook als ze telefonisch een aanbod hebben gekregen. Dat moet „misleidende overstappraktijken” als lijnkaping voorkomen, zegt Keijzer. Klanten worden in het geval van lijnkaping geconfronteerd met een overstap naar een andere aanbieder, zonder dat ze daarom hadden gevraagd of bewust toestemming voor hadden gegeven.