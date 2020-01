Omzet Europese webwinkels steeg in Nederland 20 procent

Nederlandse consumenten kochten in het derde kwartaal van 2019 voor 455 miljoen euro spullen bij Europese webwinkels. Dat is 20 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers die het CBS vrijdag heeft gepubliceerd. Internetaankopen bij Nederlandse aanbieders bleven overigens niet achter, daarvan steeg de omzet in het derde kwartaal 17,5 procent.

De omzet van Europese webwinkels stijgt al vijf jaar. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014 is de omzet met 170 procent gestegen. Jaarlijks ligt de verkoop bij dergelijke winkels in het laatste kwartaal, van oktober tot en met december, het hoogst. Over 2019 zijn deze cijfers nog niet bekend. Van april tot en met juni werd wel meer verkocht: Nederlandse consumenten gaven toen 500 miljoen euro uit bij Europese webwinkels.

Het is voor de klant niet altijd duidelijk of een website Nederlands is of niet. Zo is de alom bekende kledingwinkel H&M Zweeds en is Zalando oorspronkelijk Duits. De Europese webwinkels snoepten in 2018 slechts 2 procent op van alle Nederlandse consumentenuitgaven.