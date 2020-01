Monty Python-acteur en -regisseur Terry Jones (77) overleden

Monty Python-acteur en -regisseur Terry Jones is dinsdag op 77-jarige leeftijd overleden. Dat meldde zijn familie woensdag in een verklaring aan de BBC. Hij is overleden aan de gevolgen van dementie. Jones was een van de kernleden van het Britse komediecollectief.

„We hebben allemaal een lieve, grappige, warme, creatieve en liefhebbende man verloren”, schrijft zijn familie in de verklaring. Een man „wiens compromisloze individualiteit, meedogenloze intellect en buitengewone gevoel voor humor miljoenen mensen plezier heeft bezorgd gedurende zes decennia.” Jones stierf in bijzijn van zijn vrouw, Anna Soderstrom, na een „lange, extreem moedige, maar altijd goed gehumeurde strijd tegen een zeldzame vorm van dementie”.

Terry Jones werd in 1942 geboren in de Welshe plaats Colwyn Bay. Na zijn studie geschiedenis aan de universiteit van Oxford begon hij in 1966 met vriend Michael Palin aan het schrijven van komedieseries. Een paar jaar later zou het duo met Eric Idle, John Cleese, Graham Chapman en Terry Gilliam Monty Python’s Flying Circus beginnen. Die serie zou in de loop der jaren uitgroeien tot een van de invloedrijkste series in de Britse televisiegeschiedenis.

Actief als regisseur

Terry Jones was voor Monty Python actief als acteur én regisseur. The Holy Grail (1975) regisseerde hij samen met Terry Gilliam, maar bij Life of Brian (1979) en The Meaning of Life (1983) had hij de regie in handen.

In de film Life of Brian, over het leven van een jongen in de tijd van Christus die voor messias aangezien wordt, speelde Jones Brians moeder. Ze roept de volgers van Brian toe: „Hij is niet de messias, hij is een hele ondeugende jongen!”

Jones was van grote invloed op de chaotische, absurdistische aard van de Monty Python-producties. Hij was ook auteur van kinderboeken.

In 2015 werd frontotemporale dementie bij hem geconstateerd. Dat is een zeldzame vorm van dementie die al op relatief jonge leeftijd bij mensen voorkomt, vaak in de leeftijd van veertig tot zestig jaar. Hij was vader van drie kinderen uit twee huwelijken. (NRC)

