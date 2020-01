Nederlandse webwinkel Neckermann failliet

De Nederlandse webwinkel Neckermann is dinsdag failliet verklaard. Dat bevestigt de curator van het online concern naar aanleiding van berichtgeving van RTL Z. Het bedrijf verkocht onder meer kleding en huishoudelijke producten.

Het faillissement is op verzoek van de Belastingdienst door de rechter uitgesproken, meldt de curator. Het bedrijf zou nog een „aanzienlijk bedrag” aan belastingschuld hebben openstaan. Hoe hoog dat bedrag precies is, is niet bekendgemaakt. Of er na het faillissement genoeg geld over is om klanten terug te betalen, is volgens curator Seerp Gratama erg onzeker.

Klachten

Over de webshop kwamen eerder veel klachten binnen. Onder meer het televisieprogramma Kassa besteedde vorig jaar daarom aandacht aan Neckermann. Ook de Consumentenbond zei eerder honderden klachten van consumenten te hebben ontvangen over de dienstverlening van de webshop. Producten zouden niet geleverd worden en terugbetalingen zouden uitblijven. De Consumentenbond waarschuwde kopers om voorafgaand aan de levering niet voor producten te betalen.

In 2014 ging Neckermann ook al failliet, maar het bedrijf maakte toen een doorstart. Twee jaar later volgde het faillissement van twee zusterbedrijven. In 2017 deed de Opsporingsdienst FIOD invallen bij de webwinkel en het moederbedrijf Readen in Naarden.