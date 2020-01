Nederlandse score op integriteitsranglijst stagneert

Nederland staat net als vorig jaar op de achtste plek in de integriteitsranglijst van Transparency International, die donderdag is gepubliceerd. De Corruption Perception Index geeft de mate van corruptie in de publieke sector van 180 landen weer in scores van nul (zeer corrupt) tot honderd (zeer integer). Nederland scoort voor het derde jaar op rij 82 punten. Twintig jaar geleden scoorde Nederland nog 90 punten.

Geen enkel land scoort de volle 100 punten. Nieuw-Zeeland en Denemarken gaan aan kop met 87 punten. Dat de score van tweederde van de landen stagneert of zelfs achteruitgaat - zoals bij Nederland - baart Transparency International zorgen.

„Zo’n achtste plek voor Nederland lijkt op het eerste gezicht best goed. Maar we moeten ons niet in slaap laten sussen,” zegt de directeur van Transparency International Nederland, Serv Wiemers. „Het lukt ons land kennelijk niet de dalende trend te stoppen. En juist op het terrein van politieke integriteit loopt Nederland achter.”

Transparancy International doet een aantal aanbevelingen om corruptie in de politiek tegen te gaan. Zoals het controleren van partijfinanciering en het reguleren van ondoorzichtige lobbyactiviteiten. Ook benadrukt de organisatie: „Geef burgers ruimte en een stem, en bescherm activisten, klokkenluiders en onderzoeksjournalisten.”