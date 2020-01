Nederlandse energie minst duurzame van de hele EU

7,4 procent van de Nederlandse energieconsumptie kwam in 2018 uit hernieuwbare bronnen. Dat is het laagste aandeel hernieuwbare energie van alle landen van de Europese Unie, zo blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van het Europese bureau voor de statistiek, Eurostat. Het Europees gemiddelde ligt op 18 procent.

Het doel voor de hele Europese Unie ligt op 20 procent in 2020. Ook Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk lopen achter op de Europese ambities. Vier lidstaten zijn minder dan een procentpunt van hun streefcijfer verwijderd, meldt Eurostat.

Nederland loopt met 7,4 procent achter op het Europese doel, dat 14 procent duurzame energie voorschrijft. De verwachting is dat Nederland dit jaar tot 11,4 procent komt. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) overweegt groene stroom uit het buitenland te importeren, want die kan tegen betaling meetellen voor de Europese doelen. Zonder kunstgrepen kan Nederland in gebreke worden gesteld en een boete krijgen van Brussel.

Het aandeel duurzame energie verschilt per land. Het is afhankelijk van de startsituaties, het vermogen om hernieuwbare energie te produceren en van de economische output. 12 van de 28 lidstaten wekten in 2018 al genoeg hernieuwbare energie op om de doelen te halen. Absolute koploper is Zweden, waar al ruim meer dan de helft van de energie duurzaam is. Het land had ook het hoogste streefcijfer, 49 procent.

Een hogere productie van duurzame energie is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. De EU wil dat in 2032 32 procent van de energieconsumptie uit hernieuwbare bronnen komt.

