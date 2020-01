NAC Breda stuurt PSV uit bekertoernooi, haalt kwartfinales

PSV is donderdagavond gestrand in de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi. De ploeg uit Eindhoven kon niets inbrengen tegen NAC Breda, de nummer 5 uit de eerste divisie. Het werd 2-0 in Breda.

De thuisploeg was verrassend te sterk voor PSV, dat al in de eerste helft amper kansen kon creëren. Othman Boussaid opende in de 54ste minuut de score. Kort daarna kreeg verdediger Timo Baumgartl een rode kaart - hij werkte de doorgebroken Boussaid tegen de grond - en moest PSV met tien man verder spelen. Daarna kon PSV niets meer inbrengen Met nog ruim een kwartier te spelen maakte Ivan Ilic de 2-0.

PSV staat momenteel vierde in de eredivisie, de achterstand op koploper Ajax bedraagt twaalf punten. Eerder dit seizoen strandden de Eindhovenaren, toen nog onder trainer Mark van Bommel, in de groepsfase van de Europa League.

Go Ahead Eagles winnen na lange penaltyserie

Donderdagavond slaagde ook Go Ahead Eagles erin zich te plaatsen voor de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi. In de reguliere speeltijd kwam de ploeg tegen IJsselmeervogels op een 1-1 gelijkspel, in de verlenging werd niet gescoord.

Pas na achttien penalty’s was het duel beslist. Eagles-doelman Hobie Verhulst stopte eerst een inzet van Marciano van Leijenhorst en schoot vervolgens zelf raak. Go Ahead, de nummer 6 van de Keuken Kampioen Divisie, neemt het in de kwartfinales in de eigen Adelaarshorst op tegen FC Utrecht. (ANP)