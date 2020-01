Na Wuhan ook Chinese stad Huanggang platgelegd om coronavirus

Na Wuhan is donderdag ook in de Chinese stad Huanggang het openbare leven tot stilstand gekomen door toedoen van het coronavirus. Voorlopig mogen de zeven miljoen inwoners de stad niet verlaten en het openbaar vervoer is grotendeels stilgelegd. Dat meldt persbureau Reuters donderdag. Reizigers die vanuit China andere landen binnen willen komen, worden in veel landen gecontroleerd.

Donderdag komt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opnieuw bij elkaar om te bepalen of de uitbraak moet worden aangemerkt als internationale bedreiging van de volksgezondheid. Volgens de WHO was het afgelopen decennium pas zes keer eerder sprake van zo’n noodsituatie. Het virus is vermoedelijk van slangen overgegaan op mensen. Een vaccin bestaat vooralsnog niet.

Nieuwjaar

De eerste gevallen van het virus werden vastgesteld in de regio rondom de stad Wuhan, waar zo’n elf miljoen mensen wonen. Wuhan werd donderdag grotendeels afgesloten om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De Chinese autoriteiten willen voorkomen dat het virus, dat eind vorig jaar voor het eerst opdook, zich snel verspreidt rond het Chinees nieuwjaar op zaterdag. Vanwege de nieuwjaarsviering zijn doorgaans veel Chinezen op de been. In Beijing zijn grote festiviteiten rond de jaarwisseling dan ook afgelast. Jaarlijks trekt de viering in de hoofdstad veel bezoekers, onder wie toeristen.

